Sasa Hoda shpreh haptazi pëlqim për një banor të Big Brother
Banorja nga Gjakova, Sasa Hoda, ka bërë një deklaratë të hapur për ndjenjat e saj ndaj një banori tjetër të Big Brother VIP Kosova 4. Gjatë një bisedë me Ardit Stafaj, ku ishte i pranishëm edhe Kushtrim Kelani, Sasa nuk ka kursyer fjalët për të shprehur pëlqimin që ka për Kushtrimin. “Kushtrimi shumë simpatik, si…
ShowBiz
Banorja nga Gjakova, Sasa Hoda, ka bërë një deklaratë të hapur për ndjenjat e saj ndaj një banori tjetër të Big Brother VIP Kosova 4.
Gjatë një bisedë me Ardit Stafaj, ku ishte i pranishëm edhe Kushtrim Kelani, Sasa nuk ka kursyer fjalët për të shprehur pëlqimin që ka për Kushtrimin.
“Kushtrimi shumë simpatik, si djalë, i edukuar, po më pëlqen, po më shkon me të”, tha ajo.
Tutje, Sasa shtoi se banori e ka pyetur nëse ajo po luan me ndjenjat e tij, duke thënë: “Tani ky po më thotë je duke luajtur, unë e thashë kështu në përgjithësi”.
Reagimi i saj ka ngjallur kureshtje te banorët e tjerë dhe ndjekësit e spektaklit, duke shtuar tensionin dhe emocionin brenda shtëpisë.
Është diskutuar tejet shumë edhe në rrjete sociale mundësia e një lidhjeje të mundshme mes Sasës dhe Kushtrimit.
Kjo nxit më shumë debat brenda shtëpisë, duke treguar se ndjenjat dhe simpatitë personale vazhdojnë të jenë pjesë e intrigës së spektaklit.