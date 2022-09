Sara Hoxha ka një përgjigje për komentet negative rreth saj dhe Ledri Vulës

Sara Hoxha, nuk iu shpëton komenteve negative në rrjete sociale rreth partnerit të saj, Ledri Vula.

Ajo shpesh, ka treguar se komentet e tilla i merr me shumë sportivitet, shkruan lajmi.net.

Së fundi, Sara ka realizuar një video në ‘TikTok’, ku iu ka dhënë një përgjigje komenteve të tilla.

“Ai mund të kishte gjetur një më të mirë”, shkruan ajo në video, e për këtë ka përdorur një audio virale të aplikacionit, ku thuhet: “Ua, e pamundur, nuk më besohet kjo punë. S’e kisha menduar”.

Ndryshe, Sara do të jetë pjesë e spektaklit “Dancing with the Stars”./Lajmi.net/