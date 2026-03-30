Sanohet defekti nga shembja e rrugës në kryeqytet, rikthehet uji në disa zona ku nuk kishin ujë që nga dje
Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina”, ka njoftuar se është sanuar defekti që ishte shkaktuar nga shembja e rrugës dje në kryeqytet.
Ata kanë njoftuar se uji tashmë ka ardhur në këto rrugë që ishte ndalur dje:
Rruga “Mehmet Shpendi”
Rruga” Bislim Islami”
Rruga” Don Stjefan Kurti”
Rruga” Kiri”
Rruga” Agim Prodani”
Rruga “Ymer Bytyqi”
Rruga” Visar Thaqi”.
KRU “Prishtina” ka falënderuar qytetarët për mirëkuptimin. /Lajmi.net/
Postimi i plotë: