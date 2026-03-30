Sanohet defekti nga shembja e rrugës në kryeqytet, rikthehet uji në disa zona ku nuk kishin ujë që nga dje

30/03/2026 12:07

Kompania Rajonale e Ujësjellësit “Prishtina”, ka njoftuar se është sanuar defekti që ishte shkaktuar nga shembja e rrugës dje në kryeqytet.

Ata kanë njoftuar se uji tashmë ka ardhur në këto rrugë që ishte ndalur dje:

Rruga “Mehmet Shpendi”

Rruga” Bislim Islami”

Rruga” Don Stjefan Kurti”

Rruga” Kiri”

Rruga” Agim Prodani”

Rruga “Ymer Bytyqi”

Rruga” Visar Thaqi”.

KRU “Prishtina” ka falënderuar qytetarët për mirëkuptimin. /Lajmi.net/

