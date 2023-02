Sami Lushtaku e Rrahman Rama vizitojnë Thaçin në Hagë

Nënkryetari i Komunës së Skenderajt, Sami Lushtaku, së bashku me ish Komandantin e FSK-së, Gjeneral Rrahman Rama, kanë realizuar një vizitë në Qendrën e Paraburgimit në Hagë, ku kanë takuar ish Presidentin e Republikës së Kosovës, Hashim Thaçi.

“Sot së bashku me Gjeneralin Rrahman Rama e bashkëluftëtarin Hisni Thaçi, vizituam në Hagë mikun tonë, Presidentin Hashim Thaçi.

I fortë si gjithmonë, me qëndrim dinjitoz prej një burrështetasi, Presidenti Thaçi bashkë me të gjithë bashkëluftëtarët e tjerë, në fund të këtij procesi do të dalin fitimtarë!”