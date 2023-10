Salah shpëton Liverpoolin Liverpool ka arritur fitore ndaj Evertonit në “Anfield”. Ndeshja e xhiros së nëntë u mbyll me rezultat 2:0, shkruan lajmi.net. “Toffees” rrezikuan pas vetëm 20 sekondash lojë, por goditja me kokë e Dominic Calvert-Lewin u shpëtua me lehtësi nga Alisson. Megjithatë, skuadra e Jurgen Klopp morri iniciativën dhe për pak sa nuk shënoi në minutën…