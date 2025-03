Sa fiton klasa e mesme në Zvicër dhe krahasimi me Evropën

Klasa e mesme në Zvicër përbën një pjesë të konsiderueshme të popullsisë, por si krahasohen të ardhurat e saj me ato të vendeve të tjera evropiane? Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Zyra Federale e Statistikave (FSO), gati 60% e qytetarëve zviceranë i përkasin kësaj kategorie, një përqindje pak më e ulët se mesatarja e eurozonës, e cila arrin në 64%.

Për t’u konsideruar pjesë e klasës së mesme në Zvicër, një individ duhet të ketë të ardhura mujore nga 4,126 deri në 8,842 franga zvicerane. Ndërkohë, për një familje me dy fëmijë, ky interval varion midis 8,666 dhe 18,569 franga në muaj, shkruan The Local.

Të ardhurat vjetore për individët e klasës së mesme luhaten nga 49,513 deri në 106,104 franga, ndërsa për një familje me katër persona variojnë nga 103,992 deri në 222,828 franga. Krahasuar me mesataren evropiane, të ardhurat në Zvicër janë dukshëm më të larta, me një mesatare vjetore prej 85,582 euro (81,735 franga).

Në Bashkimin Evropian, sipas Indeksit të Jetës më të Mirë të OECD, një familje klasifikohet si pjesë e klasës së mesme nëse fiton midis 35,000 dhe 85,000 euro në vit, një prag më i ulët se në Zvicër. Vende si Luksemburgu dhe Norvegjia kanë mesatare më të larta, por këto balancohen nga të ardhurat më të ulëta në ekonomitë më të dobëta të BE-së.

Megjithatë, kostoja e jetesës në Zvicër është ndër më të lartat në Evropë. Ndërsa pagat dhe të ardhurat janë më të larta, edhe shpenzimet për strehim, shëndetësi dhe shërbime të tjera janë më të larta se në shumë vende të BE-së.

Një studim i platformës dixhitale të punësimit Glassdoor vlerëson se qytetarët në Zvicër kanë një standard jetese më të lartë krahasuar me shumë vende të tjera evropiane. Edhe pse kostoja e jetesës është e lartë, të ardhurat e larta dhe taksat më të ulëta e kompensojnë këtë diferencë, shkruan The Local.

Sipas analizës, qytetet zvicerane, bashkë me ato në Danimarkë dhe Gjermani, ofrojnë një fuqi blerëse më të madhe se shumica e vendeve të tjera. Studimi arriti në përfundimin se një punonjës mesatar në qytetet zvicerane mund të përballojë të blejë 60% më shumë mallra dhe shërbime krahasuar me një punonjës në Nju Jork.

Ndërsa klasa e mesme në Zvicër përfiton nga të ardhurat e larta dhe një ekonomi e fortë, duhet marrë parasysh edhe kostoja e jetesës. Megjithatë, duke pasur një normë inflacioni relativisht të ulët, papunësi të vogël dhe stabilitet ekonomik, Zvicra mbetet një nga vendet më të mira për cilësinë e jetës në Evropë.