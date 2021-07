Rumania me qëndrim të paluhatur, thotë se pajtimi mes Kosovës e Serbisë është e vetmja rrugë përpara

Në një përgjigje për Klankosova.tv nga Zyra e Zëdhënësit dhe Marrëdhënieve me Mass, Mediat e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Rumanisë thuhet se qëndrimi i shtetit rumun karshi Kosovës është parimor dhe jo i luhatshëm.

Në përgjigjen e MPJ-së theksohet se Rumania do të mbështesë një zgjidhje për statusin nëse bazohet në pëlqimin e dyja palëve Kosovës dhe Serbisë dhe në përputhje me të drejtën ndërkombëtare.

“Pozicioni i Rumanisë është parimor dhe konstant, pa luhatje. Rumania do të mbështesë një zgjidhje për çështjen e statusit të Kosovës nëse bazohet në pëlqimin e të dyja palëve, kontribuon në stabilitetin rajonal dhe është në përputhje me të drejtën ndërkombëtare. Një marrëveshje reciprokisht e pranueshme si rezultat i dialogut të ndërmjetësuar nga BE do të japë një nxitje të fortë për zhvillimin e mëtejshëm të të gjithë rajonit”.

Sa i përket çështjes së liberalizimit të vizave për Kosovën, Ministria e Jashtme rumune thotë se ky shtet çdo herë e ka mbështetur lëvizjen e lirë dhe perspektivën e BE-së për Ballkanin Perëndimor që është demonstruar në presidencën rumune Këshillit të Bashkimit Evropian gjatë gjysmës së parë të vitit 2019-të.

“Rumania mbetet një mbështetëse e fortë e perspektivës së BE -së për të gjithë Ballkanin Perëndimor, e cila u reflektua gjithashtu gjatë Presidencës Rumune të Këshillit të BE -së në 2019. Rumania gjithmonë ka mbështetur parimin e lëvizjes së lirë dhe kjo qasje u demonstrua gjatë mandatit rumun si Presidenca e Këshillit të BE, Këshilli i BE, në gjysmën e parë të 2019”.

E Bukureshti zyrtar e fton Prishtinën që të ndërtojë një platformë gjithpërfshirëse e cila përmes negociatave dhe kompromisit do të rezultojë me një marrëveshje përfundimtare dhe të zbatueshme mes Kosovës dhe Serbisë.

“Dialogu, i ndërmjetësuar nga BE dhe i mbështetur nga SHBA, mbetet themeli i procesit të normalizimit midis Beogradit dhe Prishtinës. Ne inkurajojmë Prishtinën të vazhdojë të ndërtojë një platformë gjithëpërfshirëse, realiste dhe koherente, e cila, përmes negociatave dhe kompromisit, do të rezultojë në një marrëveshje përfundimtare të zbatueshme dhe të realizueshme në përputhje me të drejtën ndërkombëtare”.

Tutje në këtë përgjigje theksohet se arritja e një marrëveshje përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë varet nga vullneti i dy palëve.

“Varet nga vullneti dhe aftësia e të dyja palëve. BE dhe SH.B.A. bien dakord mbi këtë çështje dhe shpresojmë që të dy Beogradi dhe Prishtina të përfitojnë nga kjo kornizë pozitive. Ne ndajmë një kuptim të thellë të problemeve komplekse me të cilat përballen të dyja palët, por pajtimi është e vetmja rrugë përpara”.