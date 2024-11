Rumani-Kosovë, publikohen formacionet zyrtare Kosova do ta zhvillojë sfidën e parafundit të këtij edicioni të Ligës së Kombeve sonte në Bukuresht, ku do të përballet me liderin e grupit, Rumaninë. Ballafaqimi nuk do të jetë aspak i lehtë, madje këtë e vështirëson edhe fakti se mund të ketë një atmosferë aspak miqësore në tribuna nga tifozët vendës, diçka që…