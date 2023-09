Rumani – Kosovë, përfundon pjesa e parë në Bukuresht Kosova po përballet me Rumaninë në kualifikimet për “Euro 2024”. Pjesa e parë e ndeshjes është mbyllur me rezultat 0:0. Kosova ka mbetur me 10-të futbollistë në fusha nga minuta e 42-të pasi që Vedat Muriqi u ndëshkua me karton të kuq pas dy të verdhëve. Ndeshja në minutën e 17-të ishte ndërprerë për 30…