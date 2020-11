“Rule the World”, bashkëpunimi i ri i Ilirës

Ilira publikoi këngën e re me Gamper dhe Dadonin.

Një emër që po ngjitet dalëngadalë hapave të suksesit në arenën ndërkombëtare është edhe Ilira Gashi, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja njihet për një numër të madh projektesh muzikore, të cilat po priten mirë nga fansat e saj.

Gjatë ditës së sotme, Ilira ka publikuar bashkëpunimin e ri me titull “Rule the world”, në duet me Gamper dhe Dadoni.

Ilira ditë më parë postoi një foto gjysmë e zhveshur, në të cilën mori vëmendjen e ndjekësve. /Lajmi.net/