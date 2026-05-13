Rukiqi: Marrëveshja me Osmanin parashihte nga dy kandidatë në çdo dhjetëshe të listës së LDK-së
Kandidati për deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës, Berat Rukiqi, ka komentuar renditjen e kandidatëve që ish-presidentja, Vjosa Osmani i kishte përfshirë në listën zgjedhore të LDK-së për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit.
Rukiqi ka deklaruar se marrëveshja ndërmjet LDK-së dhe Osmanit kishte paraparë që në çdo dhjetëshe të listës zgjedhore të përfshiheshin nga dy kandidatë të ardhur nga lista e Osmanit.
“Nuk do të ndalem në emra të veçantë, por marrëveshja ka qenë që 20 emrat e listës që kanë ardhur me presidenten Osmani të jenë në listë dhe kriteri ka qenë që në çdo dhjetëshe të ketë nga dy emra apo kandidatë të cilët kanë ardhur bashkë me Osmanin dhe Osmani të jetë bartëse e listës”, ka deklaruar Rukiqi.
Ai ka theksuar se autorizimet për përpilimin dhe renditjen e kandidatëve në listë i ka pasur kryetari i partisë, Lumir Abdixhiku por sipas tij, procesi është bazuar edhe në kriteret e miratuara në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-së.
“Autorizimet për ta bërë përpilimin apo renditjen e kandidatëve në listë i ka pasur kryetari i partisë, por normalisht që ka pasur kritere të cilat janë miratuar në Këshillin e Përgjithshëm të LDK-së. Ndër kriteret kanë qenë pozicioni në parti dhe numri i votave, si dhe obligimet që dalin nga marrëveshjet politike”, ka thënë ai në teve1.
Ndryshe, lista zgjedhore e Lidhjes Demokratike të Kosovës (LDK) për zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 7 qershorit prihet nga Vjosa Osmani, e cila pasohet nga Lumir Abdixhiku e Kujtim Shala.
Në mesin e kandidatëve që mori Osmani me vete në listën zgjedhore të LDK’së janë: Albena Reshitaj me numër 7, Jeta Statovci me numër 9, Fahrije Hoti me numër 13, Haxhi Avdyli me numër 15, Burim Meta me numër 30, Bardhyl Hasanpapaj me numër 34, Visar Xani me numër 60 dhe Besim Kodra me numër 65.