Rudi Vata tregon nëse djali i tij Rocco, i cili luan me Celticun dhe Irlandën U21, do të pranojë ftesën eventuale të Shqipërisë Ish-kapiteni i Kombëtares së Shqipërisë, Rudi Vata, ka dhënë një intervistë për Lajmin.net, ku ka folur për kombëtaren, por edhe të ardhmen e djalit të tij, Rocco. Ai ka lavdëruar paraqitjes e kombëtares shqiptare, sidomos në përballjen me Çekinë. Sipas tij sukseset e “Kuqezinjve” duhet t’i atribuohen stafit teknik, lojtarëve dhe Federatës shqiptare të Futbollit.…