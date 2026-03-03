Rubio konfirmon sulmin e Iranit ndaj konsullatës amerikane në Dubai: Personeli është i sigurt, SHBA po ofron fluturime ‘charter’ për qytetarët
Bota
Sekretari i Shtetit të SHBA, Marco Rubio, konfirmoi se një dron goditi një parking pranë ndërtesës së Konsullatës Amerikane në Dubai, duke shkaktuar zjarr.
“Ndërsa mbërrita, pashë raportet e mediave për konsullatën e Dubait. Informacioni i fundit që mora sekonda para kamerave ishte se një dron goditi një parking pranë ndërtesës së Chancery dhe shkaktoi zjarr,” tha Rubio.
Ai shtoi se “i gjithë personeli janë të evidentuar dhe të sigurt. Siç e dini, ne kemi filluar reduktimin e stafit nga objektet tona diplomatike më herët.”
Rubio theksoi gjithashtu: “Ambasadat dhe objektet tona diplomatike janë nën sulm të drejtpërdrejtë nga një regjimi terrorist.”
Konsullata ndodhet në një zonë të populluar të qytetit, pranë ambasadës britanike dhe konsullatës saudite. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se po lehtëson fluturime charter nga Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite dhe Jordania për qytetarët amerikanë.
Në një deklaratë, SHBA bëri të ditur se brenda disa ditëve të fundit, mbi 9,000 qytetarë amerikanë janë kthyer me siguri nga Lindja e Mesme, përfshirë më shumë se 300 nga Izraeli.
Sipas Departamentit të Shtetit, opsionet e aviacionit komercial janë ende në dispozicion në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Oman dhe Egjipt, dhe po ndihmojnë aktivisht qytetarët amerikanë të rezervojnë bileta.
Më herët, Dylan Johnson, tha se Departamenti i Shtetit po siguron aktivisht aeroplanë ushtarakë dhe fluturime ‘charter’ për qytetarët amerikanë që dëshirojnë të largohen nga Lindja e Mesme./Panorama.al