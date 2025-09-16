Rubin u përgatit mbi 100 orë për dëshminë e tij, Latifi: Kështu fitohen betejat, jo me folklor digjital

Lajme

16/09/2025 18:45

Analisti dhe filozofi Blerim Latifi ka regaur ndaj deklaratës së dëshmitarit të mbrojtjes, James Rubin, i cili në Hagë tregoi se u përgatit mbi 100 orë, për dëshminë e tij në Hagë.

Latifi ka shkruar se kështu fitohen betejat juridike, jo duke ia bë qejfin vetës me folklor digjital.

E plotë:

James Rubin: U përgatita mbi 100 orë për dëshminë time në Hagë.

Kështu fitohen betejat e mëdha juridike, e jo duke ia bâ qejfin vetes me folklor digjital.

