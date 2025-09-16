Rubin u përgatit mbi 100 orë për dëshminë e tij, Latifi: Kështu fitohen betejat, jo me folklor digjital
Analisti dhe filozofi Blerim Latifi ka regaur ndaj deklaratës së dëshmitarit të mbrojtjes, James Rubin, i cili në Hagë tregoi se u përgatit mbi 100 orë, për dëshminë e tij në Hagë. Latifi ka shkruar se kështu fitohen betejat juridike, jo duke ia bë qejfin vetës me folklor digjital. E plotë: James Rubin: U përgatita…
Lajme
Analisti dhe filozofi Blerim Latifi ka regaur ndaj deklaratës së dëshmitarit të mbrojtjes, James Rubin, i cili në Hagë tregoi se u përgatit mbi 100 orë, për dëshminë e tij në Hagë.
Latifi ka shkruar se kështu fitohen betejat juridike, jo duke ia bë qejfin vetës me folklor digjital.
E plotë:
James Rubin: U përgatita mbi 100 orë për dëshminë time në Hagë.
Kështu fitohen betejat e mëdha juridike, e jo duke ia bâ qejfin vetes me folklor digjital.