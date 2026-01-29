Rryma pritet të shtrenjtohet përsëri, Kurti: Temperaturat nëpër dhoma i kemi dukshëm më të nalta sesa është normale, kemi qef nxehtë (VIDEO)
Përderisa, Kompania për furnizim me energji elektrike KESCO i ka dorëzuar Zyrës së Rregullatorit të Energjisë (ZRrE) një kërkesë për rritjen e tarifave të energjisë elektrike me 21.3 për qind për vitin 2026, kryeministri në detyrë Albin Kurti, ka folur sesi në Kosovë qytetarët duan të kenë dhomat më të nxehta sesa duhet. Gjatë një…
Lajme
Gjatë një vizite në “Innovation Centre Kosovo”, Albin Kurti mbajti një fjalim, ku ndër tjerash foli edhe për energjinë.
Ai tha se temperaturat nëpër dhoma janë dukshëm më të larta sesa normalja.
“Temperaturat nëpër dhoma i kemi dukshëm më të nalta sesa është normale, kemi qef nxehtë. Sa i përket konsumit neve na duhet me menaxhu ngrohjen, sa i përket rritjes ekonomike kjo ka me kërku energji”, ka thënë ai.
Kurti ka folur për rritje të kapaciteteve energjetike, duke thënë se duhet të menaxhojmë pikun e konsumit.