Rroga e 13-të shpërndahet të martën

Rroga e 13-të do të shpërndahet të martën, me 31 mars. Kështu ka konfirmuar deputeti i VV-së, Fatos Geci me anë të një postimi, transmeton lajmi.net. Ai ka bërë këtë paralajmërim, pasi siç pretendon, disa individë kanë thënë të pavërteta. Lajmi.net sot gjatë ditës ka dërguar pyetje tek Ministria e Financave, por deri në momentin…

27/03/2026 15:34

Rroga e 13-të do të shpërndahet të martën, me 31 mars.

Kështu ka konfirmuar deputeti i VV-së, Fatos Geci me anë të një postimi, transmeton lajmi.net.

Ai ka bërë këtë paralajmërim, pasi siç pretendon, disa individë kanë thënë të pavërteta.

Lajmi.net sot gjatë ditës ka dërguar pyetje tek Ministria e Financave, por deri në momentin e publikimit të këtij lajmi nuk ka marr ndonjë përgjigje.

Të hënën Qeveria do të mblidhet për të miratuar dhënien e 500 mijë eurove për kombëtaren e Kosovës pas fitores historike kundër Sllovakisë. Në këtë mbledhje ekziston mundësia që të votohet edhe shpërndarja e rrogës së 13-të./lajmi.net/

