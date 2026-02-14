Rritet presioni ndaj Serbisë për Banjskën, Zëvëndësekretarja e NATO-s: Po i presim rezultatet
Zëvendëssekretarja e Përgjithshme e NATO-s, Radmilla Shekerinska, në një intervistë për agjencinë e lajmeve Beta, ka thënë se NATO është duke pritur që ata që janë përgjegjës për sulmin e Banjskës të dalin para drejtësisë. Ajo ka thënë se përmes kësaj duan që të parandalojnë që diçka e tillë të përsëritet.
Shekerinska ka thënë se kanë marrë garanci nga Beogradi se autorët do të mbahen përgjegjës.
“Ne morëm garanci ose një angazhim shumë të qartë nga autoritetet në Beograd se përgjegjësia do të përcaktohet dhe ky do të jetë qëndrimi ynë në të ardhmen”, ka thënë Shekerinska.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, në një konferencë në Bruksel këtë javë se ai “ende pret përgjegjësi” për ngjarjet në Kosovë, duke shtuar se presidenti serb i kishte premtuar se do ta përmbushte atë dhe se priste ta bënte këtë së shpejti.
Duke folur për këtë deklaratë, Shekerisnka ka thënë se kjo tregon që NATO pret nga autoritetet serbe që të dalin me rezultate.
Kur u pyet nëse kjo do të thoshte se deri më tani nuk kishte pasur rezultate për këtë çështje, Shekerinska u përgjigj se Rute “prandaj po bënte thirrje përsëri për përgjegjësi”.