Rritet deklarimi i qirasë në Kosovë: ATK raporton miliona euro të hyra nga bizneset dhe qytetarët
Sipas njoftimit, mbi 30 mijë biznese dhe qindra qytetarë kanë deklaruar të ardhurat nga qiraja, duke kontribuar në rritjen e transparencës fiskale dhe formalizimin e tregut.
Vetëm gjatë vitit 2025, bizneset kanë paguar rreth 29.9 milionë euro nga të ardhurat e qirasë, ndërsa qytetarët mbi 1.27 milionë euro.
ATK thekson se të ardhurat nga qiraja përfshijnë si qiranë mujore ashtu edhe atë afatshkurtër (ditore dhe javore), duke nënvizuar se deklarimi i saktë ndihmon në rritjen e transparencës dhe përmirësimin e shërbimeve publike për qytetarët. /Lajmi.net/