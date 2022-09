Rriten pagat për policët dhe punonjësit e administratës në Shqipëri

Duke nisur nga muaji tetor, të gjithë punonjësit e policisë në nivel inspektorësh dhe nivel i mesëm, si dhe ata në administratën publike të Shqipërisë do të kenë rritje të pagës nga 7-15 për qind. Sipas kryeministrit Rama, vendimet e qeverisë hynë në fuqi menjëherë.

“Shtesa më e lartë 15 për qind është për nivelin e bazë, shtesa 7 për qind është për nivelin e mesëm. Shtesë page do të ketë edhe për gardën e republikës, për policinë e burgjeve, për zjarrfikëset, për administratën publike dhe jo vetëm nëpunësit civilë, por dhe punonjësit mbështetës. Vendimet hyjnë në fuqi menjëherë”.

Për të mos rritur çmimin e energjisë dhe njëherazi për të mos pasur kufizime në dimër, Rama pati një thirrje në adresë të shqiptarëve.

“Të hyjmë bashkë në mendësinë e kësaj situate për të kursyer. Ne nuk duam as ta rrisim çmimin e as të kemi kufizime”.

Ai tha se nuk heq dorë nga amnistia fiskale, duke i treguar ambasadorëve që janë shprehur kundër projektligjit se vendimmarrja u takon shqiptarëve.

“Ju qani hallin sa do të mërzitet BE dhe Amerika. Ata i kanë punët në rregull. Amnistia do bëhet, këmbëngulës dhe durues që t’i pastrojmë cepat nga çdo lloj pluhuri dhe iluzioni optik. Unë këtu përfaqësoj Shqipërinë ta keni të qartë.”

Prerazi mohoi se fshihet pas VKM për sekuestrimin e kateve pa leje, me qëllim legalizimin e tyre për oligarkët e qeverisë.

“Këtë problematikë e ngritëm ne, për një arsye, sepse asnjë nga ata që ndërtojnë për qëllim fitimi nuk na mban dot lidhur me asgjë. Pra kjo masë rrëzon të gjithë mitin e pazareve dhe të gjitha legjendat urbane të fshehjes sime apo tonë prapa kullave apo pallateve”.

Kreu i qeverisë deklaroi se të gjithë shtetasit rusë që braktisin Rusinë për të refuzuar rekrutimin në luftë janë të mirëseardhur në Shqipëri.