Rriten çmimet e derivateve, “Trepça” hap tender 400 mijë euro për furnizim me naftë
Kosova është në mesin e vendeve në të cilën ka shpërthyer kriza me çmimet e derivateve, si pasojë e luftës në Lindjen e Mesme, ndërmjet SHBA-së e Izraelit me Iranin. Si shkak i kësaj lufte, çmimet e naftës dhe benzinës janë rritur dukshëm, teksa vazhdojnë thirrjet ndaj Iranit për hapjen e Ngushticës së Hormuzit. Pavarësisht…
Kosova është në mesin e vendeve në të cilën ka shpërthyer kriza me çmimet e derivateve, si pasojë e luftës në Lindjen e Mesme, ndërmjet SHBA-së e Izraelit me Iranin.
Si shkak i kësaj lufte, çmimet e naftës dhe benzinës janë rritur dukshëm, teksa vazhdojnë thirrjet ndaj Iranit për hapjen e Ngushticës së Hormuzit.
Pavarësisht kësaj situate, gjiganti metalurgjik “Trepça” ka nisur procedurat për blerjen e një sasie të naftës për nevojat e ndërmarrjes.
Ky institucion ka ndarë një shumë prej 400 mijë eurosh, duke treguar pjesët në të cilat do të ndodh furnizimi me naftë.
“1. Flotacioni Trepça – Leposaviq 2.Zona industriale Trepçë – Zveçan 3. Miniera e Crnacit (Gnjezhdane, 17 km nga RIF Leposaviq). 4. Miniera Belo Brdo (Belo Brdo, 25 km nga RIF Leposaviq)”, thuhet në dosje.
Sipas dosjes, procedura është e hapur dhe vlen rregulli i çmimit më të ultë, derisa afati për dorëzimin e ofertave është deri më 9 prill.