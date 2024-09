​Rreth 50 të vdekur nga shpërthimi i cisternës në Nigeri Të paktën 48 persona kanë humbur jetën pasi një cisternë karburanti shpërtheu sot pas një përplasjeje me një automjet tjetër në Nigeri. “Numri i të vdekurve është 48”, konfirmoi zëdhënësi i guvernatorit të shtetit të Nigerisë në një deklaratë për mediat. Shpërthimi ndodhi kur një cisternë e ngarkuar me benzinë u përplas me një kamion…