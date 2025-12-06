Rrëfimi i Sarokozy për 20 ditët në burg: Më bëri përshtypje mungesa e ngjyrave, dominonte ajo gri, u luta të duroja
“Më bëri përshtypje mungesa e çdo ngjyre. Grija dominonte kudo, duke përpirë gjithçka, duke mbuluar çdo sipërfaqe”, thotë ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy në librin e tij të titulluar “Ditari i një të burgosuri”, duke iu referuar tre javëve të tij në një burg në Paris. Sipas fragmenteve të botuara sot në median franceze përpara lançimit…
Bota
“Më bëri përshtypje mungesa e çdo ngjyre. Grija dominonte kudo, duke përpirë gjithçka, duke mbuluar çdo sipërfaqe”, thotë ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy në librin e tij të titulluar “Ditari i një të burgosuri”, duke iu referuar tre javëve të tij në një burg në Paris.
Sipas fragmenteve të botuara sot në median franceze përpara lançimit zyrtar të librit më 10 dhjetor, ish-presidenti francez u gjunjëzua për t’u lutur në ditën e parë të burgosjes së tij. “Qëndrova kështu për disa minuta. U luta për forcën për të mbajtur kryqin e kësaj padrejtësie”, vazhdon ai, duke përshkruar gjithashtu në detaje diskutimet e tij të dielën me kapelën e burgut.
Nicolas Sarkozy, të cilit iu dha numri i burgut 320535, sipas gazetës Le Figaro, përshkruan gjithashtu dietën e tij në burgun Sante në Paris, e cila përbëhej nga “produkte qumështi, drithëra, ujë mineral, lëng molle dhe disa ëmbëlsira”.
Në një intervistë me të njëjtën gazetë, Nicolas Sarkozy rrëfeu se “e shkroi librin me stilolaps në një tavolinë të vogël kompensate, çdo ditë”. “Ua dhashë faqet avokatëve të mi, të cilët ia dhanë sekretares sime për ta shtypur. E shkrova librin menjëherë dhe pas lirimit tim e mbarova në ditët në vijim”, shpjegoi ai dhe vazhdoi: “Më duhej t’i përgjigjesha kësaj pyetjeje të thjeshtë: ‘Si arrita këtu?’ Më duhej të mendoja për këtë jetë të çuditshme timen, e cila më çoi në kaq shumë situata ekstreme”, shpjegon ai.
Në librin e tij, Nicolas Sarkozy sulmon gjithashtu politikanët, përfshirë Presidentin aktual Emmanuel Macron, i cili, sipas Figaro, “e ktheu shikimin nga ana tjetër” përballë dënimit dhe burgosjes së paraardhësit të tij.
Më 25 shtator, ish-kreu 70-vjeçar i shtetit francez, i cili është shpallur fajtor në dy raste të tjera, u dënua në shkallën e parë me pesë vjet burg dhe një gjobë prej 100,000 eurosh për rastin e financimit të paligjshëm të fushatës së tij zgjedhore të vitit 2007 nga regjimi i atëhershëm libian. Ai qëndroi në burg për rreth tre javë dhe më pas u lirua me kushte të rrepta. Ai apeloi dhe do të gjykohet përsëri nga 16 marsi deri më 3 qershor nga Gjykata e Apelit e Parisit.