Rrahu motrën, arrestohet i dyshuari në Podujevë

Një person është arrestuar për dhunë në familje në Podujevë, pasi dyshohet se ka sulmuar fizikisht motrën e tij. Viktima ka marrë tretman mjekësor pas incidentit. Pas intervistimit, i dyshuari është dërguar në mbajtje me vendim të prokurorit.
28/03/2026 09:36
