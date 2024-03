Rrahmani rikthehet nga lëndimi, titullar kundër Barcelonës Napoli do të ketë Amir Rrahmanin, Mathias Oliveran dhe Hamed Traoren përsëri të gatshëm, ndërsa Francesco Calzona do të luajë me skuadrën e tij më të fortë për t’u përballur me Barcelonën në ndeshjen e kthimit të 1/16-të të Ligës së Kampionëve sonte. Napoli shkon në “Camp Nou” me rezultatin 1:1 nga ndeshja e parë…