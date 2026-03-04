Rrahmani: Kurti dhe VV synojnë eliminimin politik të Osmanit dhe mbajnë qasje përjashtuese ndaj çdo partie opozitare

Deputeti i PDK-së në Kuvendin e Kosovës, Eman Rrahmani ka reaguar në lidhje me çështjen e Presidentit. Ai ka thënë se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe partia e tij VV po e synojmë eliminimin politik të Presidentes Vjosa Osmani, shkruan lajmi.net. Rrahmani ka përmendur vetëm dy rrugë të mundshme për këtë situatë, e që…

Lajme

04/03/2026 11:02

Deputeti i PDK-së në Kuvendin e Kosovës, Eman Rrahmani ka reaguar në lidhje me çështjen e Presidentit.

Ai ka thënë se kryeministri i Kosovës, Albin Kurti dhe partia e tij VV po e synojmë eliminimin politik të Presidentes Vjosa Osmani, shkruan lajmi.net.

Rrahmani ka përmendur vetëm dy rrugë të mundshme për këtë situatë, e që një prej tyre janë zgjedhjet e reja. /Lajmi.net/

Postimi i plotë:

Albin Kurti dhe Lëvizja Vetëvendosje synojnë eliminimin politik të Presidentes Vjosa Osmani dhe mbajnë qasje përjashtuese ndaj çdo partie opozitare,  vendi, shoqëria dhe demokracia janë në rrezik serioz.

Sot kemi vetëm dy rrugë:

Ose shkojmë në zgjedhje të reja dhe ia kthejmë vendimin qytetarit,

Ose heshtim dhe lejojmë që vendi të rrëshqasë drejt një autoritarizmi të plotë, me prirje drejt një diktature.

Artikuj të ngjashëm

March 4, 2026

Lushtaku: Po shohim që jemi drejt zgjedhjeve të reja – PDK...

March 4, 2026

​S’kalon propozimi i LDK-së për raportim të drejtpërdrejtë të ministrave në...

March 4, 2026

Mes dilemës jetësore: Të rrezikosh për blerjen e një banese apo...

March 4, 2026

Burim Ramadani i pyet PDK-në dhe LDK-në: A menduat që Kurti...

March 4, 2026

Kush është Mojtaba Hosseini, djali i Khamenei dhe udhëheqësi i ri...

March 4, 2026

Vrasja e Khameneit – Ceremonia mortore nis sot në Teheran, vjen...

Lajme të fundit

Lushtaku: Po shohim që jemi drejt zgjedhjeve të...

​S’kalon propozimi i LDK-së për raportim të drejtpërdrejtë...

​FFK bën tjetër hap të madh në bashkëpunimin me UEFA-n

Mes dilemës jetësore: Të rrezikosh për blerjen e...