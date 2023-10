Rrahmani asiston gol, por humb edhe penallti në Rumani

FC Rapid Bukureshti po përballet me Poli Iasit dhe rezultati pas 45 minutave të parë është 2:2.

Lojtari kosovar bëri një asistim të bukur për golin e dytë të skuadrës së tij, shkruan Lajmi.net.

Karlos Jatoba zhbllokoi rezultatin në minutën e gjashtë, derisa Klaudiu Petrila barazoi rezultatin në 1:1.

Derisa vetëm dy minuta më vonë Rrahmani depërtoi ndërmjet disa kundërshtarëve dhe pasoi për Alexandru Ionita, i cili shënoi për 2:1.

Albion Rrahmani with a nice assist

Hope he also gets the goal now 🔝🇽🇰 pic.twitter.com/s7RpWp3JLL

— Dardanianfan (@Dardanianfan1) October 6, 2023