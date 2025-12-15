Rrahje në mes pesë personave në Novobërdë
Një përleshje fizike në mes pesë personave është raportuar dje në fshatin Llabjan të Novobërdës. Me këtë rast Policia ka arrestuar pesë person të dyshimtë, meshkuj kosovarë pasi që janë përfshirë në rrahje mes vete. Të dyshuarit kanë pranuar tretman mjekësor, dhe pas intervistimit me vendim të prokurorit dërgohen në mbajtje./Lajmi.net/
