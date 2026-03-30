Rrahje mes disa personave në Prishtinë, njëri prej tyre theret me thikë
Një përleshje fizike në mes disa personave ka ndodhur dje në rrugën Nazim Gafurri në Prishtinë Dyshohet se pas një mosmarrëveshje verbale janë rrahur-sulmuar mes veti tret ë dyshuar meshkuj ku si pasojë njëri prej tyre ka pësuar lëndime trupore (dyshohet nga një mjet i mprehtë-thikë), i cili ka pranuar tretman mjekësor. Në lidhje me…
Lajme
Një përleshje fizike në mes disa personave ka ndodhur dje në rrugën Nazim Gafurri në Prishtinë
Dyshohet se pas një mosmarrëveshje verbale janë rrahur-sulmuar mes veti tret ë dyshuar meshkuj ku si pasojë njëri prej tyre ka pësuar lëndime trupore (dyshohet nga një mjet i mprehtë-thikë), i cili ka pranuar tretman mjekësor.
Në lidhje me rastin thika është konfiskuar ndërsa tret ë dyshuarit pas intervistimit me vendim të prokurorit, janë arrestuar dhe dërguar në mbajtje./Lajmi.net/