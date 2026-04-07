Rrahje mes disa personave në Obiliq, policia arreston 5 prej tyre
Policia e Kosovës ka arrestuar pesë persona të dyshimtë, njëri prej tyre i mitur pasi që të njëjtit pasi një mosmarrëveshje janë rrahur në mes vete. Të dyshuarit kanë pranuar tretman mjekësor dhe pas tretmanit mjekësor të njëjtit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje. Rasti është raportuar në rrugën “Tropoja”…
