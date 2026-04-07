Rrahje mes disa personave në Obiliq, policia arreston 5 prej tyre

Lajme

07/04/2026 08:43

Policia e Kosovës ka arrestuar pesë persona të dyshimtë, njëri prej tyre i mitur pasi që të njëjtit pasi një mosmarrëveshje janë rrahur në mes vete.

Të dyshuarit kanë pranuar tretman mjekësor dhe pas tretmanit mjekësor të njëjtit janë intervistuar dhe me vendim të prokurorit janë dërguar në mbajtje.

Rasti është raportuar në rrugën “Tropoja” në Obiliq./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

April 7, 2026

​Sot afati i fundit për Iranin, mund të “eliminohet brenda një nate”

April 7, 2026

​Atifete Jahjaga para 15 vjetësh ishte zgjedhur presidente

April 7, 2026

Dardan Sejdiu: Me PDK-në çështja e presidentit zgjidhet për 5 minuta

April 6, 2026

Lideri i Iranit thyen heshtjen, lëshon një deklaratë të rrallë publike

April 6, 2026

Shefi i Pentagonit: Sot do jetë sulmi më i madh i...

March 21, 2026

Fajin nuk e ka Dekreti ligjor, fajin e ka vullneti i...

Lajme të fundit

​Në kërkim të gjysmëfinales, Championsi sjellë sonte dy supersfida

​Sot afati i fundit për Iranin, mund të “eliminohet brenda një nate”

​Atifete Jahjaga para 15 vjetësh ishte zgjedhur presidente

Dardan Sejdiu: Me PDK-në çështja e presidentit zgjidhet për 5 minuta