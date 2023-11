Ronaldo “shokon” të gjithë me rezidencën e re, fqinjët reagojnë ashpër: Jemi lodhur, kopshti im është plot pluhur Cristiano Ronaldo aktualisht është duke ndërtuar një rezidencë luksoze në Portugali dhe njerëzit e lagjes janë të mërzitur me problemet që po hasin në pronat e tyre private. Rezidenca është tashmë shtëpia më e shtrenjtë në vend dhe nuk do të përfundojë deri në vitin 2024. Shtëpia e ëndrrave e Cristiano Ronaldos është e vendosur…