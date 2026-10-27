Ronaldo rikthehet te Portugalia, ftohet nga trajneri Jorge Jesus
Futbollisti Cristiano Ronaldo pritet të përfshihet në listën e trajnerit, Jorge Jesus për ndeshjet e Kombëtares së Portugalisë në muajin nëntor. RMC Sport raporton se Ronaldo do të jetë në listën e trajnerit, pavarësisht ndodhive të fundit dhe përplasjes që kishte me Jesusin, shkruan Indeksonline Ronaldo ishte gjobitur nga Federata e Portugalisë rreth 250 euro.…
Sport
Futbollisti Cristiano Ronaldo pritet të përfshihet në listën e trajnerit, Jorge Jesus për ndeshjet e Kombëtares së Portugalisë në muajin nëntor.
RMC Sport raporton se Ronaldo do të jetë në listën e trajnerit, pavarësisht ndodhive të fundit dhe përplasjes që kishte me Jesusin, shkruan Indeksonline
Ronaldo ishte gjobitur nga Federata e Portugalisë rreth 250 euro.
CRISTIANO RONALDO EST DÉJÀ PRÉ-CONVOQUÉ AVEC LE PORTUGAL MALGRÉ SON CLASH AVEC JORGE JESUS !!!
Sa suspension étant rétroactive, il pourra être sélectionné pour les rencontres face au Danemark (14 novembre) et au pays de Galles (17 novembre).
Liste définitive… pic.twitter.com/4ddWhRgjSD
— Actu Foot (@ActuFoot_) October 27, 2026
Ylli i Al Nassr do të jetë i gatshëm për ndeshjen ndaj Danimarkës dhe Uellist më datat 14 dhe 17 nëntor.