Ronaldo e uron festën e Bajramit: Paqe dhe lumturi në këtë ditë speciale Cristiano Ronaldo e ka uruar festën e Fitër Bajramit. Ylli portugez përmes një postimi në Twitter uroi të gjithë besimtarët myslimanë. “Urime festa e Bajramit. Ju uroj paqe dhe lumturi në këtë ditë speciale”, shkroi ai. Eid Mubarak! Wishing you all joy, peace and happiness on this special day. pic.twitter.com/P3Fm198yZq — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) April…