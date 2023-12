Ronaldo: Dua të fitoj pesë kampionate me Al Nassr

Cristiano Ronaldo është zotuar të rikthejë ditët e lavdisë tek Al-Nassr, ndërsa skuadra vazhdon ndjekjen e për titullin e parë në kampionat që nga viti 2019.

Pesë herë fituesi i Topit të Artë ka shënuar 39 gola në 46 ndeshje në të gjitha kompeticionet për klubin Saudi Pro League që kur iu bashkua në janar të këtij viti, por fitimi i trofeve është objektivi kryesor për të.

Sipas Sportskeeda, Ronaldo u është zotuar tifozëve të Al-Nassr se planifikon të fitojë më shumë se pesë kampionate me ta para se të mendojë të tërhiqet nga futbolli.

“Unë nuk do të tërhiqem nga futbolli derisa të arrij më shumë se pesë kampionate me klubin Al-Nassr. Ata kanë tifozët më të mëdhenj në botë. Nuk do t’i harroj kurrë sa të jem gjallë”, citohet të ketë thënë Ronaldo, përcjell lajmi.net.

Al-Nassr aktualisht është i dyti pas Al-Hilal në renditjen e Ligës Pro Saudite, por Ronaldo është optimist se skuadra e tij mund të mposhtë kryesuesit për të fituar titullin e parë në kampionat në katër vjet./Lajmi.net/