Ronaldo bojkoton edhe ndeshjen e sotme të Al Nassr

Sport

06/02/2026 18:49

Cristiano Ronaldo po vazhdon bojkotimin e tij për të luajtur në ndeshjet e Al Nassr.

Sulmuesi portugez nuk do të luaj as sonte në derbin ndaj Al Ittihad.

Në formacionin zyrtar që ka publikuar Al Nassr, 41-vjeçari nuk është as në formacionin startues e as në bankën rezervë.

Ronaldo ka shprehur pakënaqësinë ndaj transferimeve jo të mira gjatë afatit kalimtar të janarit dhe po refuzon të luaj.

Kjo është ndeshja e dytë që CR7 nuk luan për Al Nassr.

