Romano në llogarinë e tij zyrtare në twitter ka njoftuar se Zidane do të largohet, përcjell lajmi.net.

“Zinedine Zidane ka vendosur të Lërë Real Madrid me efekt të menjëhershëm”, ka thënë gazetari italian.

E ardhmja e Zidane ka qenë pikë diskutimi në kampin e Real Madrid dhe siç duket ka marrë fund aventura e tij./Lajmi.net/

Exclusive. Zinedine Zidane has decided to LEAVE Real Madrid with immediate effect. ⚪️🚨 #RealMadrid #Zidane

