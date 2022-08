Roma gjithnjë e më afër huazimit të Wijnaldum Georginio Wijnaldum do të transferohet te Roma. Ylli holandez, Wijnaldum do të huazohet te skuadra e Romës, bën të ditur Fabrizio Romano. Gini Wijnaldum është shumë afër të nënshkruajë me Roma. Marrëveshja është arritur dhe drita e gjelbër është dhënë nga PSG, përcjell lajmi.net. Koha tani është për kompletimin e dokumentave. PSG po përgatiten në…