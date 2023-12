Roma barazon me Fiorentinën

Roma nuk ka arritur të marrë më shumë se një pikë përballë Fiorentinës në kuadër të Serie A.

Ndeshja përfundoi në një barazim 1:1, shkruan lajmi.net.

Një asistim i bukur i Paulo Dybales për Romelu Lukakun ia dhuroi vendasve epërsinë.

Por, për Romën gjërat u përkeqësuan kur në minutën e 64-të Nicola u ndëshkua me të kuq.

Avantazhin numerik e shfrytëzoi Fiorentina, duke e barazuar rezultatin në 1:1 me anë të Lucas Martinez Quarta.

Pas Zalewski me të kuq u ndëshkua edhe Lukaku u ndëshkua me të kuq, duke e lënë skuadrën e Mourihnos me nëntë lojtarë në fushë. /Lajmi.net/