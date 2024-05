Rohde nga sheshi i Prishtinës: Shpresoj një ditë që Kosova të jetë pjesë e BE-së

Ai tha se Europa për të simbolizon liri, prosperitet e paqe dhe se pa Ballkanin Perëndimor projekti i BE-së është i pakompletuar.

“Dhe BE mendoj që është projekti më i suksesshëm i paqes në historinë globale. Është një projekt i papërfunduar dhe shpresoj që shumë shpejt të ketë anëtarë të rinj dhe në mesin e këtyre shpresoj të jetë Kosova një ditë. Gjermania është duke bërë gjithçka që të mbështesë këtë proces”.

Happy Europe Day🇪🇺

Germany 🇩🇪 keeps supporting Kosovo 🇽🇰 on its way towards the EU 🇪🇺.

Without the Western Balkan countries, the European project is not complete. pic.twitter.com/hfH2EhnR9T

— Ambassador Jörn Rohde (@GermanAmbKOS) May 9, 2024