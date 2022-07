Rizvanolli pas nënshkrimit të marrëveshjes me MCC: Fillimi i zbatimit do të bëhet sa më herët që është e mundur Ministrja e Ekonomisë, Artane Rizvanolli, është shprehur e kënaqur me finalizimin e marrëveshjes në mes Kosovës dhe MCC-së, nga e cila Kosova përfiton 236.7 milionë dollarë, për furnizim me energji. “Kënaqësi që sot nënshkruam, pas gjithë punëve që janë bërë. Dua të falënderoj të gjithë ata që janë angazhuar”, tha Rizvanolli. Ministrja tha se është…