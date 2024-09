Rita Ora: Nuk e di se çka ka në ujin e Kosovës, por jam krenare për të gjithë yjet e muzikës që kanë dalë nga atje

Në një intervistë të fundit për Time Out London, Rita Ora, ylli i pop-it shqiptar që ka pushtuar skenën ndërkombëtare, ndau mendimet e saj rreth karrierës, jetës personale dhe lidhjes së saj të pandërprerë me vendlindjen e saj, Kosovën.

Rita Ora ka bërë një rrugë të gjatë që nga fëmijëria e saj në Londër, ku ajo dhe familja e saj u larguan nga lufta në Kosovë për të kërkuar një jetë më të mirë. Ajo kujton me nostalgji momentet e fëmijërisë, sidomos ato me prindërit e saj, të cilët u përballën me sfida të mëdha për t’u përshtatur në një vend të ri.

“Prindërit e mi kanë sakrifikuar shumë për ne. Mamaja ime, e cila është psikatre, dhe babai im, një sipërmarrës në fushën e gastronomisë, duhej të mësonin një gjuhë të re dhe të rindërtonin jetën e tyre nga fillimi”, thotë Rita. “Mamaja është shumë, shumë kosovare – me theksin e saj, me ushqimin. Unë gjithmonë jam rreth saj”.

Pavarësisht suksesit të saj të madh në botë, Rita nuk e ka harruar kurrë prejardhjen e saj. Ajo është kthyer shpesh në Kosovë për të mbështetur projekte humanitare dhe në vitin 2019, u emërua Ambasadore e UNICEF-it në Mbretërinë e Bashkuar pas vizitës së saj për të parë punën e UNICEF-it në rajon.

“Unë nuk e di çka ka në ujë, por jam shumë krenare për të gjithë yjet e mrekullueshëm të pop-it që kanë dalë nga Kosova”, thotë ajo.

Rita Ora beson se është shumë e rëndësishme të flasësh për vendin nga ku vjen. “Që kur kam filluar, kam qenë gjithmonë një avokate e madhe për të folur rreth prejardhjes sime. Duket se shumë ka ndodhur që atëherë”.

Përtej dashurisë për muzikën, Rita ka ndarë me lexuesit edhe pasionet e saj për aktrimin dhe sipërmarrjen. Ajo ka krijuar një markë të vetën të tequilas dhe është shumë aktive në botën e modës. Megjithatë, ajo nuk harron kurrë të përmendë Kosovën në intervistat e saj dhe të përdorë platformën e saj për të ndihmuar vendlindjen.

“Mua më pëlqen të evoluoj”, thotë ajo për karrierën e saj. “Më pëlqen të sfidoj veten dhe të tregoj anë të ndryshme të personalitetit tim”.

Me një përkushtim të tillë dhe dashuri për vendlindjen, Rita Ora mbetet një shembull i shkëlqyer si për të rinjtë shqiptarë ashtu edhe për ata të tjerë në mbarë botën.