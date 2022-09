Rita Ora elektrizon skenën në Tiranë me valle shqiptare Rita Ora është duke mbajtur koncert në Tiranë. Ky koncert është falas dhe mijëra shqiptarë kanë dalur në sheshin ‘Skënderbej’, për të parë performancën e Rita Orës, shkruan lajmi.net. Ylli me origjinë shqiptare ka ndezur skenën së bashku me trupën e baletit, duke performuar hitet e saj ndër vite. Këngëtarja kishte veshur një ‘body’ të zi…