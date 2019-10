Rita Ora së fundi ka marrë pjesë në Javën e Modës që po mbahet në Paris, shkruan lajmi.net.

Ajo ishte pjesë e eventit të organizuar nga “Miu Miu”, por befasoi të gjithë me paraqitjen në publik.

E veshur me një stil interesant, Rita u shfaq me një stil të çuditshëm të fansave, e me këtë pamje ajo dëshpëroi si rrallëherë.

Për ndryshe, këngëtarja pas këngës “Ritual” ka paralajmëruar projekte të reja muzikore. /Lajmi.net/