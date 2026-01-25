Rinumërohen 65% e vendvotimeve
Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR), vazhdon numërimi i fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka marrë vendim për rinumërim. Sipas zëdhënësit të KQZ-së, Valmir Elezi, nga fillimi i procesit më 13 janar 2026 dhe deri më 25 janar, janë rinumëruar 1,662 vendvotime nga gjithsej 2,557, duke…
Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve (QNR), vazhdon numërimi i fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka marrë vendim për rinumërim.
Sipas zëdhënësit të KQZ-së, Valmir Elezi, nga fillimi i procesit më 13 janar 2026 dhe deri më 25 janar, janë rinumëruar 1,662 vendvotime nga gjithsej 2,557, duke përbërë 65% të totalit.
Rezultatet pas rinumërimit të çdo vendvotimi mund të ndiqen në platformën e KQZ-së për rezultate.