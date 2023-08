Rinovohen pas 40 vjetësh shkallet te “Posta e Madhe” në kryeqytet, Rama në delir

Në një shkrim në llogarinë e tij në Facebook, Rama ka shpërndarë foto teksa ka thënë se lagjja “Dardania” tani duket më bukur.

Ai ka premtuar edhe ashensorin i cili do të lehtësojë lëvizjen e personave me aftësi të kufizuar.

“Pas më shumë se 40 vjetësh shkallët te “Posta e Madhe” në këtë lagje kanë marë pamje tjetër, janë renovuar tërësisht, e shumë shpejt do të vendoset ashensori për t’ua mundësuar qasjen personave me aftësi të kufizuar dhe nënave me karrocë fëmijësh”, tha Rama.

“Kemi shtuar gjelbërmin dhe e kemi ndriçuar gjithë zonën”, shkroi kreu i Prishtinës.