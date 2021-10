Rina Balaj provokon keq me veshjen në klip me Andin e “Përputhen”

Rina Balaj, ka zgjedhur që protagonist i klipit të jetë Andi Artani, ish-konkurenti i “Përputhen”, shkruan lajmi.net.

Ndërkohë, dyshja e njohur kanë bërë disa skena provokuese gjatë realizimit të klipit teksa vallëzonin së bashku në ritmin e muzikës së zgjedhur në klip.

Tutje, vëmendjen e mori edhe veshja e Rina Balajt e cila kishte ekspozuar të pasmet me një bodysuit elegant me ngjyrë të gjelbër dhe me një prerje interesante.

Ndyshe, kënga “Aver” u pëlqye nga fansat e cila menjëherë arriti të dëgjohet në platforma sociale./Lajmi.net/