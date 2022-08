Rina Balaj ndahet nga i dashuri i saj Sin Boy?

Rina Balaj është njëra nga këngëtaret më të suksesshme shqiptare.

Përtej muzikës, këngëtarja merr vëmendje mediatike edhe për jetën e saj private, shkruan lajmi.net.

E filloi karrierën e saj si repere dhe me “diss-a”, por Rina ra në qetësi pasi nisi lidhjen e saj të dashurisë me Sin Boyn, duke ndryshuar edhe zhanrin e muzikës.

Ani pse jetonin bashkë dhe dukeshin të lumtur, janë ngritur dyshimet se lidhja e tyre ka marrë fund.

Rina së fundmi nuk ndiqet më në ‘Instagram’ me reperin dhe madje e fotot mes tyre duket se janë rralluar.

Por, as njëri e as tjetri nuk kanë folur lidhur me këtë./Lajmi.net/