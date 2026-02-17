Rikthimi i Listës Serbe në veri, Mitrovica e Veriut pa asnjë aktivitet për 17 shkurtin
Lajme
Në sheshin e Mitrovicës së Veriut nuk është vendosur asnjë flamur për shënimin e 18-vjetorit të Pavarësisë së Kosovës.
Flamuri i vetëm që shihet në atë zonë është i vendosur pranë një kafiterie, ndërsa në hapësirat publike të qytetit mungojnë simbolet shtetërore të Kosovës, raporton KosovaPress.
Ndryshe nga viti i kaluar, kur ishte mbajtur seancë solemne për nder të 17 Shkurtit, këtë vit në komunat veriore nuk është organizuar asnjë seancë e tillë. Rikthimi i Listës Serbe në institucionet komunale në veri ka bërë që të mos ketë aktivitete zyrtare për shënimin e Ditës së Pavarësisë.
Përveç flamujve serbë që shihen nëpër rrugët e qytetit, mungesa e flamujve të Kosovës ka bërë që festa e pavarësisë të kalojë pa shenja simbolike në këtë pjesë të vendit.