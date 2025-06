Rikthim rezultati dhe “breshëri” golash: Kosova fiton me spektakël ndaj Komoreve Kombëtarja e Kosovës ka shënuar fitore me rezultat të ngushtë 3-2 ndaj Komoreve në stadiumin ‘Fadil Vokrri’. Ndeshja nisi me një dominim të lehtë të ‘Dardanëve’ të cilët po qarkullonin topin me kujdes në kërkim të një rasti për të shënuar. Sidoqoftë, mysafirët në daljen e vetme të rrezikshme ia dolën të kalojnë në epërsi. …