Rikthehet Superliga e Kosovës, Malisheva sot sfidon Ballkanin Pas pushimit dyjavor të Kombëtareve, elita e futbollit kosovar rikthehet sot me vetëm një ndeshje në program. Malisheva dhe Ballkani do të hapin javën e 15-të kampionale, me ndeshjen që zhvillohet sot nga ora 13:00, shkruan lajmi.net. Stadiumi “Liman Gegaj” në Malishevë është vendtakim i dy skuadrave me synime të kundërta. Ballkani është lider me…