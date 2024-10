​Rikthehet Liga e Kampionëve Nëntë ndeshje jashtëzakonisht interesante do të zhvillohen sot në garën më presitgjoze evropiane për klube, Ligën e Kampionëve. Vëmendja kryesore do të jetë në stadiumin “Santiago Bernabeu”, aty ku Real Madridi e pret Borussia Dortmundin. Nga ora 18:45 zhvillohen dy ndeshjet e para kua ballafaqohen Milani me Club Brugge dhe Monako me Crvena zvezdan, raporton…